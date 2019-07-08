ИА «Ореанда-Новости». Учёные заявили, что жареная пища является очень вредной для сердца, сообщает «Амур.Медиа».



Дело в том, что жареные блюда повышают риск возникновения болезней коронарных артерий. Жареные продукты блокируют кровеносные сосуды, которые снабжают сердце кровью.



Отмечается, что к таким выводам учёные пришли, исследовав результаты обследований более 150 тысяч человек. Оказалось, что употребление жареной пищи даже раз в неделю повышает риск развития болезни коронарных артерий.