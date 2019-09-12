12.09.2019, 16:20
Учёные назвали сходства между вымершим видом кенгуру и пандой
ИА «Ореанда-Новости». Учёные австралийского Университета Новой Англии создали цифровую модель вымершего вида кенгуру, который называется Simosthenurus occidentalis. Этот вид вымер примерно 42 тысячи лет назад.
Учёные описывают кенгуру как 120-килограммовое животное, обитавшее в Австралии во время ледникового периода. Его голова была довольно короткой, в отличие от других видов кенгуру. Отмечается, что строение черепа у Simosthenurus occidentalis напоминало коал сильными челюстями.
Чтобы проверить это сравнение, австралийские учёные решили проверить силу укуса кенгуру и современных коал. В результате оказалось, что сила укуса кенгуру оказалась более, чем в 1,500 тысячи ньютон больше, чем у коалы. Учёные отмечают, что такой же сильной челюстью обладают сумчатые панды. Это объясняется тем, что они питаются жёсткой пищей - бамбуком.
Учёные описывают кенгуру как 120-килограммовое животное, обитавшее в Австралии во время ледникового периода. Его голова была довольно короткой, в отличие от других видов кенгуру. Отмечается, что строение черепа у Simosthenurus occidentalis напоминало коал сильными челюстями.
Чтобы проверить это сравнение, австралийские учёные решили проверить силу укуса кенгуру и современных коал. В результате оказалось, что сила укуса кенгуру оказалась более, чем в 1,500 тысячи ньютон больше, чем у коалы. Учёные отмечают, что такой же сильной челюстью обладают сумчатые панды. Это объясняется тем, что они питаются жёсткой пищей - бамбуком.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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