ИА «Ореанда-Новости». Американские учёные рассказали о способе, по которому можно предсказать смерть в течение 1-3 лет у пациентов с не требующей госпитализации сердечной недостаточностью, пишет «Лента.ру».



Учёные проверили кровь 105 пациентов. Они хотели обнаружить определённый маркер, по которому можно спрогнозировать вероятность смерти человека в ближайшие годы. Выяснилось, что уровень нейропептида Y является самым надёжным и значимым предиктором.



Это открытие поможет учёным найти способ отличить пациентов со стабильной сердечной недостаточностью, чья жизнь находится под угрозой, от других с таким же состоянием, но которым не требуется агрессивная и специальная терапия.