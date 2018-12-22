22.12.2018, 12:06
Учёные назвали три самых одиноких периода жизни человека
ИА «Ореанда-Новости». Группа учёных под руководством психоневролога Дилипа Джеста из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснила, что от одиночество влияет на самочувствие не только пожилых людей, но и тех, кому слегка за двадцать.
Исследователи проанализировали психологическое здоровье 340 жителей округа Сан-Диего в возрасте от 27 до 101 года. Результаты опыта они опубликовали в журнале International Psychogeriatrics.
Оказалось, что больше всего одиночество давит на людей, которые старше 80 лет. Однако в жизни ещё несколько пиков. Так, чувство одиночества также ощущалось наиболее остро, когда людям было за 20. Ещё один пик наблюдался в середине 50 лет.
Специалисты поясняют это тем, что во второй половине третьего десятка люди часто вынуждены принимать важные решения, это всегда связано со стрессом: люди уверены, что их сверстники уже приняли более правильные решения. Психоневролог Джест поясняет, что в этом возрасте очень часто возникает чувство вины перед собой и человек невольно может отдалиться от своего круга общения.
Что касается ещё одного пика одиночества, середины пятидесяти, то учёные говорят о том, что это кризисный период среднего возраста, к которому прибавляется проблемы со здоровьем. Всё это, по мнению психологов, приводит к повышению осведомленности о смертности и провоцирует больше мыслей о смерти. После 80 лет чувство одиночества может достигать нового пика, что сопровождается физической слабостью, слабоумием, смертью супругов и друзей.
Результаты исследования больше всего удивили специалистов тем, что, как оказалось, одиночество присуще всем возрастным группам. Всего в США чувство одиночества от умеренного до высокого уровня испытывают около 76% населения.
При этом учёные утверждают, что есть обратная связь между одиночеством и мудростью. По мнению специалистов, «мудрые» люди гораздо реже испытывают чувство одиночества.
Исследователи проанализировали психологическое здоровье 340 жителей округа Сан-Диего в возрасте от 27 до 101 года. Результаты опыта они опубликовали в журнале International Psychogeriatrics.
Оказалось, что больше всего одиночество давит на людей, которые старше 80 лет. Однако в жизни ещё несколько пиков. Так, чувство одиночества также ощущалось наиболее остро, когда людям было за 20. Ещё один пик наблюдался в середине 50 лет.
Специалисты поясняют это тем, что во второй половине третьего десятка люди часто вынуждены принимать важные решения, это всегда связано со стрессом: люди уверены, что их сверстники уже приняли более правильные решения. Психоневролог Джест поясняет, что в этом возрасте очень часто возникает чувство вины перед собой и человек невольно может отдалиться от своего круга общения.
Что касается ещё одного пика одиночества, середины пятидесяти, то учёные говорят о том, что это кризисный период среднего возраста, к которому прибавляется проблемы со здоровьем. Всё это, по мнению психологов, приводит к повышению осведомленности о смертности и провоцирует больше мыслей о смерти. После 80 лет чувство одиночества может достигать нового пика, что сопровождается физической слабостью, слабоумием, смертью супругов и друзей.
Результаты исследования больше всего удивили специалистов тем, что, как оказалось, одиночество присуще всем возрастным группам. Всего в США чувство одиночества от умеренного до высокого уровня испытывают около 76% населения.
При этом учёные утверждают, что есть обратная связь между одиночеством и мудростью. По мнению специалистов, «мудрые» люди гораздо реже испытывают чувство одиночества.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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