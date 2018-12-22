Исследователи проанализировали психологическое здоровье 340 жителей округа Сан-Диего в возрасте от 27 до 101 года. Результаты опыта они опубликовали в журнале International Psychogeriatrics.Специалисты поясняют это тем, что во второй половине третьего десятка люди часто вынуждены принимать важные решения, это всегда связано со стрессом: люди уверены, что их сверстники уже приняли более правильные решения. Психоневролог Джест поясняет, что в этом возрасте очень часто возникает чувство вины перед собой и человек невольно может отдалиться от своего круга общения.Всё это, по мнению психологов, приводит к повышению осведомленности о смертности и провоцирует больше мыслей о смерти. После 80 лет чувство одиночества может достигать нового пика, что сопровождается физической слабостью, слабоумием, смертью супругов и друзей.При этом учёные утверждают, что есть обратная связь между одиночеством и мудростью. По мнению специалистов, «мудрые» люди гораздо реже испытывают чувство одиночества.