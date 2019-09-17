ИА «Ореанда-Новости». Учёные выяснили, что кондитерские изделия чрезвычайно вредны для печени, пишет OAnews.



Дело в том, что в этих продуктах много не только сахара, но и животного жира. Это очень вредно для печени и может вызвать ожирение. Эксперты рекомендуют уменьшить количество потребляемого сладкого. При этом стоит учесть, что сахар есть и в других продуктах, например, в соусах или полуфабрикатах.



Кроме того, специалисты назвали самые полезные продукты для печени – это овощи, цельнозерновые крупы, макароны грубого помола и хлеб.