12.06.2019, 16:35
Учёные назвали вредный для почек витамин
ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Канады заявили, что злоупотреблять с витамином D не стоит – так как его приёмбез показаний может привести к разрушению почек.
Исследователи рассказали, что в крови 54-летнего пациента были выявлены высокие дозы кальция и паратирина. Мужчина, как оказалось, принимал витамин D по совету друга, не советуясь с врачом.
В итоге на отдыхе, когда он находился на солнце, дозы этого витамина в организме в разы увеличились, у него случился почечный приступ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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