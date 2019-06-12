ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Канады заявили, что злоупотреблять с витамином D не стоит – так как его приёмбез показаний может привести к разрушению почек.



Исследователи рассказали, что в крови 54-летнего пациента были выявлены высокие дозы кальция и паратирина. Мужчина, как оказалось, принимал витамин D по совету друга, не советуясь с врачом.



В итоге на отдыхе, когда он находился на солнце, дозы этого витамина в организме в разы увеличились, у него случился почечный приступ.