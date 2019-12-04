04.12.2019, 15:43
Учёные не нашли прямую связь депрессии у женщин с тем, что у них недостаёт витамина D
ИА «Ореанда-Новости. В журнале Current Neuropharmacology появился материал о том, что недостаток витамина D нельзя назвать основной причиной возникновения депрессии у женщин. Исследования учёных показали, что он лишь является фактором её возникновения.
Содержащийся в овощах, мясе, зелени, жирной рыбе, фруктах витамин D необходим для того, чтобы в кишечнике всасывался кальций и фосфор. Также он выполняет функции защиты организма. При недостатке этого витамина у людей могут появиться проблемы с костями. Его недостаток также может спровоцировать психоневрологические и психические расстройства.
В пользу того, что между недостатком витамина D и депрессией есть связь, могут сказать несколько фактов. Замечено, что уровень витамина D у людей, находящихся в состоянии депрессии, ниже, чем у остальных. Витамин D также задействован в работе иммунной системы и занимается регулированием выработки "гормона счастья" серотонина.
Однако исследования, в ходе которых учёные увеличивали дозу витамина D, чтобы тем самым повлиять на состояние депрессии, ответа, который можно назвать однозначным, не дали.
Содержащийся в овощах, мясе, зелени, жирной рыбе, фруктах витамин D необходим для того, чтобы в кишечнике всасывался кальций и фосфор. Также он выполняет функции защиты организма. При недостатке этого витамина у людей могут появиться проблемы с костями. Его недостаток также может спровоцировать психоневрологические и психические расстройства.
В пользу того, что между недостатком витамина D и депрессией есть связь, могут сказать несколько фактов. Замечено, что уровень витамина D у людей, находящихся в состоянии депрессии, ниже, чем у остальных. Витамин D также задействован в работе иммунной системы и занимается регулированием выработки "гормона счастья" серотонина.
Однако исследования, в ходе которых учёные увеличивали дозу витамина D, чтобы тем самым повлиять на состояние депрессии, ответа, который можно назвать однозначным, не дали.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии