Содержащийся в овощах, мясе, зелени, жирной рыбе, фруктах витамин D необходим для того, чтобы в кишечнике всасывался кальций и фосфор. Также он выполняет функции защиты организма. При недостатке этого витамина у людей могут появиться проблемы с костями. Его недостаток также может спровоцировать психоневрологические и психические расстройства.В пользу того, что между недостатком витамина D и депрессией есть связь, могут сказать несколько фактов. Замечено, что уровень витамина D у людей, находящихся в состоянии депрессии, ниже, чем у остальных. Витамин D также задействован в работе иммунной системы и занимается регулированием выработки "гормона счастья" серотонина.Однако исследования, в ходе которых учёные увеличивали дозу витамина D, чтобы тем самым повлиять на состояние депрессии, ответа, который можно назвать однозначным, не дали.