ИА «Ореанда-Новости»Ученые из Университета Эксетера и морской лаборатории Плимута (Великобритания) в сотрудничестве с исследовательскими лабораториями Гринпис проанализировали состояние желудочно-кишечного тракта морских черепах, их целью было обнаружить частицы микропластика длиной менее пяти миллиметров.

По данным исследования, опубликованного в журнале «Global Change Biology» , в кишечнике каждой из 102 морских черепахах, обитающих в Атлантическом и Тихом океанах, а также в Средиземном море, были обнаружены частицы микропластика.

Чаще всего находили фрагменты автомобильных шин, волокна ткани, сигаретные фильтры, канаты и рыболовные сети.

Как сообщают исследователи, микрочастицы пластика не забивают кишечник, поэтому пока сложно определить каким образом влияет пластик на черепах. Также пока не известно, каким образом частицы попадают в организм морских обитателей. У исследователей две версии - загрязненная морская вода и пища.

«Влияние этих частиц на черепах пока точно не определено — их небольшие размеры позволяют им проходить через кишечник, не блокируя его, как часто бывает с более крупными пластиковыми фрагментами. Однако последующие исследования должны быть сосредоточены на том, влияет ли микропластик на организмы на более важном уровне. Например, эти частицы могут переносить загрязняющие вещества, бактерии или вирусы либо влиять на черепаху на клеточном или субклеточном уровне», — объясняет сотрудник Эксетерского университета, доктор Эмили Дункан.

Всего в ученые обнаружили более 800 синтетических частиц в кишечнике у всех черепах, однако исследовалась только часть кишечника, поэтому реальное количество «мусора» примерно в 20 раз больше.

В организме черепах из Средиземного моря, которое, по словам ученых, является самым загрязненным, обнаружили наибольшее количество пластика.

«Несмотря на то что это исследование успешно, обнаружение микропластика в кишечнике каждой черепахи, которую мы исследовали, трудно назвать успехом. За годы своей работы мы находили синтетические вещества почти у всех видов морских животных: от крошечного зоопланктона до рыбных личинок, дельфинов и теперь черепах. Наше исследование дает больше доказательств того, что все мы должны уменьшать количество пластиковых отходов, выделяемых в Мировой океан, и сохранять чистые, здоровые и продуктивные воды для будущих поколений», — заявляет доктор Пенелопа Линдек из Плимутской морской лаборатории.