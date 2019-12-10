ИА «Ореанда-Новости». Учёные пришли к выводу, что гены митохондриальной ДНК могут влиять на пищевое поведение, пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Nature Metabolism.



Учёные провели опыты на плодовых мушках. Она во второй раз секвенировали митохондриальные геномы из 169 линий плодовых мух, что позволило им идентифицировать 231 вариант гена. Затем они выделили 12 гаплотипов митохондриальной ДНК — групп вариантов, которые всегда наследуются вместе. Интересно, что эти гаплотипы были связаны с рядом метаболических фенотипов и заболеваний. В итоге исследователи нашли связь со стрессом, вариантами метаболизма и пищевым поведением.



Чтобы доказать свою теорию учёные пересадили митохондриальный геном от самцов плодовой мушки, отличающихся высоким потреблением пищи, тем, которые ели мало. Опыт показал, что пищевое поведение мух изменилось.