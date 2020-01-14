Научные сотрудники из Швейцарии, Соединённых Штатов Америки и Австралии изучали Мурчисонский метеорит, который упал в 1969 году на территории Австралии.Учёные раздробили кусок метеорита в порошок и растворили его в кислоте. После химической реакции остался осадок в виде нерастворимых частиц карбида кремния, размер которых составлял менее 8 микрометров.По данным научного исследования, возраст предсолярных зёрен составляет более 5 миллиардов лет. В свою очередь, возраст Солнца приравнивается к 4,5 миллиардам лет.