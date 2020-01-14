14.01.2020, 09:35
Учёные обнаружили на Земле звёздную пыль, которая старше Солнца
ИА «Ореанда-Новости». Учёные обнаружили на Земле звёздную пыль, возраст которой более 5 миллиардов лет. Научные сотрудники из Швейцарии, Соединённых Штатов Америки и Австралии изучали Мурчисонский метеорит, который упал в 1969 году на территории Австралии.
Учёные раздробили кусок метеорита в порошок и растворили его в кислоте. После химической реакции остался осадок в виде нерастворимых частиц карбида кремния, размер которых составлял менее 8 микрометров. Научные сотрудники отметили, что это предсолярные зёрна, которые содержались в межзвездном газе ещё до образования Солнца.
По данным научного исследования, возраст предсолярных зёрен составляет более 5 миллиардов лет. В свою очередь, возраст Солнца приравнивается к 4,5 миллиардам лет.
Учёные раздробили кусок метеорита в порошок и растворили его в кислоте. После химической реакции остался осадок в виде нерастворимых частиц карбида кремния, размер которых составлял менее 8 микрометров. Научные сотрудники отметили, что это предсолярные зёрна, которые содержались в межзвездном газе ещё до образования Солнца.
По данным научного исследования, возраст предсолярных зёрен составляет более 5 миллиардов лет. В свою очередь, возраст Солнца приравнивается к 4,5 миллиардам лет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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