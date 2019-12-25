За последние годы астрономами было обнаружено множество экзопланет. Стал понятно, что отличных от нашей системах небесные тела могут к своим звездам располагаться очень близко. Значительно ближе, чем к Солнцу расположен Меркурий.Исходя из этого учёными из Открытого университета (Британия) был разработан метод выявления таких планет, который основан на наблюдении за тем, как испаряются вещества с поверхности планет, когда они проходят вблизи звезд. Благодаря этому методу и были открыты три звездные системы, имеющие след уноса планетарного вещества.Планеты расположены очень близко к звездам и разогреты до температуры от 1100 до 1800 градусов Цельсия. При таких температурах испаряется даже вещество с поверхности, не говоря уже об атмосфере.