19.11.2019, 20:40
Учёные обнаружили новый вид акул возрастом 91 миллион лет
ИА «Ореанда-Новости». Американские учёные обнаружили новый вид акул возрастом 91 миллион лет, сообщает научный портал Naked Science.
Раскопки происходили в 2010 году. Учёные из Университета Де Поля обнаружили останки акулы на ранчо в штате Канзас. В то время научные сотрудники отнесли останки к образцам Cretodus crassidens. Находка состояла из 134 зубов, нескольких фрагментов хряща, 23 чешуек и 61 позвонка.
После сбора скелета было выявлено, что найденная акула более массивная и медленная, чем Cretodus crassidens. Анализ фрагментов показал, что возраст раскопки не соответствует возрасту Cretodus crassidens. Поэтому американские учёные пришли к выводу, что это новый вид акул, возраст которого составляет 91 миллион лет.
Данный вид акул отнесли к крупнейшим видам животных эпохи динозавров.
Раскопки происходили в 2010 году. Учёные из Университета Де Поля обнаружили останки акулы на ранчо в штате Канзас. В то время научные сотрудники отнесли останки к образцам Cretodus crassidens. Находка состояла из 134 зубов, нескольких фрагментов хряща, 23 чешуек и 61 позвонка.
После сбора скелета было выявлено, что найденная акула более массивная и медленная, чем Cretodus crassidens. Анализ фрагментов показал, что возраст раскопки не соответствует возрасту Cretodus crassidens. Поэтому американские учёные пришли к выводу, что это новый вид акул, возраст которого составляет 91 миллион лет.
Данный вид акул отнесли к крупнейшим видам животных эпохи динозавров.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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