Раскопки происходили в 2010 году. Учёные из Университета Де Поля обнаружили останки акулы на ранчо в штате Канзас. В то время научные сотрудники отнесли останки к образцам Cretodus crassidens. Находка состояла изПосле сбора скелета было выявлено, что найденная акула, чем Cretodus crassidens. Анализ фрагментов показал, что возраст раскопки не соответствует возрасту Cretodus crassidens. Поэтому американские учёные пришли к выводу, что этоДанный вид акул отнесли к



