ИА «Ореанда-Новости». Исследователи из Франции нашли белок, который помогает бороться со старением и онкологией.

«Волшебным» веществом оказался белок GDF11. К выводу о его незаменимых свойствах пришли французские специалисты из Института Пастера.

Исследование можно найти на портале MedicalXpress.

Учёные пришли к таким результатам после проведения серии экспериментов на мышах. Им вводились инъекции белка GDF11. Оказалось, что они способствовали восстановлению кровеносных сосудов в мозге у старых мышей. Также белок усиливал нейрогенез, то есть процесс образования новых нервных клеток.

Помимо этого выяснилось, что белок помогает снизить вероятность развития онкологии и заболеваний сердца. Действие GDF11 похоже на действие диет, спасающих о страшных заболеваний.

По мнению исследователей, эти данные действительно могут помочь при лечении многих недугов.