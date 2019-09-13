ИА «Ореанда-Новости» Но люди не будут хорошо себя чувствовать на планете K2-18b, несмотря на тонкие облака и огромное красное солнце.

Далёкая планета в созвездии Льва была названа самым обитаемым известным миром за пределами Солнечной системы после того, как астрономы обнаружили водяной пар в её атмосфере.

Это первый случай, когда планета в “зоне Златовласки " своей звёзды - где температура не слишком горячая и не слишком холодная для существования жидкой воды-была обнаружена, чтобы нести жизнеобеспечивающее вещество в одеяле газов, которые её окружают.

Открытие породило надежды на то, что планета и подобные ей миры, замеченные в последние годы, не только имеют условия, которые могут быть пригодны для жизни, но в некоторых случаях могут принимать живые организмы.

“Это первая потенциально обитаемая планета, где температура правильная и где мы теперь знаем, что есть вода”, - сказал Ангелос Циарас, астроном из Университетского колледжа Лондона. “Это лучший кандидат на обитаемость прямо сейчас.”

Планета, названная K2-18b, была впервые замечена в 2015 году космическим телескопом Nasa Kepler. Примерно в два раза больше Земли и в восемь раз массивнее, он вращается вокруг прохладного красного карлика меньше половины размера Солнца, на расстоянии 110 световых лет.

Красные карлики производят гораздо меньше тепла, чем Солнце, но K2-18b нагревается примерно до 10C (50F), кружась рядом со своей звездой. С расстояния всего лишь 14 мили, что составляет шестую часть расстояния от Земли до Солнца, планета завершает орбиту каждые 33 дня, в результате чего год проходит так же быстро, как месяц на Земле.

Современные технологии слишком слабы, чтобы фотографировать поверхности таких далёких миров, и они слишком далеки, чтобы посылать туда зонды. Но космические телескопы могут собрать некоторую информацию об атмосферах на чужих планетах.

Команда UCL обратилась к ветерану космического телескопа Хаббла НАСА, который наблюдал K2-18b в течение двух лет после его открытия. В частности, они проанализировали измерения звёздного света от красного карлика, когда планета блуждала по её лицу в восьми отдельных случаях.

Данные показали, что когда K2-18b пересекается перед своей звездой, длины волн света, поглощённые водой, внезапно падают, а затем снова поднимаются, когда планета движется дальше. Эффект рассматривается как дымящийся пистолет для водяного пара в атмосфере планеты.

“К нашему большому удивлению, мы увидели довольно сильную подпись водяного пара", - сказала Джованна Тинетти, член команды UCL. “Это означает, во-первых, что есть атмосфера, а во-вторых, что она содержит значительное количество воды.”

Ничто так не стимулировало поиск жизни в других местах, как наличие воды. На Земле нет жизни без это вещества, и то же самое ожидается на других планетах, по крайней мере для жизни, как мы её знаем.