Учёные заявили, что регулярное употребление фастфуда может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем.





Особенно фастфуд может негативно повлиять на детей, развив у них пищевую аллергию. Учёные из Неаполитанского университета заявили, что аллергия грозит любителям фастфуда из-за накопления в организме большого количества конечных продуктов гликирования.





Кроме того, пристрастие к такой еде в будущем способствует развитию астмы, а в пожилом возрасте — болезни Альцгеймера.