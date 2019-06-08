08.06.2019, 20:35
Учёные объяснили, чем опасен фастфуд для детей
ИА «Ореанда-Новости». Учёные заявили, что регулярное употребление фастфуда может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем.
Особенно фастфуд может негативно повлиять на детей, развив у них пищевую аллергию. Учёные из Неаполитанского университета заявили, что аллергия грозит любителям фастфуда из-за накопления в организме большого количества конечных продуктов гликирования.
Кроме того, пристрастие к такой еде в будущем способствует развитию астмы, а в пожилом возрасте — болезни Альцгеймера.
Особенно фастфуд может негативно повлиять на детей, развив у них пищевую аллергию. Учёные из Неаполитанского университета заявили, что аллергия грозит любителям фастфуда из-за накопления в организме большого количества конечных продуктов гликирования.
Кроме того, пристрастие к такой еде в будущем способствует развитию астмы, а в пожилом возрасте — болезни Альцгеймера.
Источник: ИА «Ореанда-Новости».
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