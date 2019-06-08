ИА «Ореанда-Новости»Учёные заявили, что регулярное употребление фастфуда может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем.

Особенно фастфуд может негативно повлиять на детей, развив у них пищевую аллергию.  Учёные из Неаполитанского университета заявили, что аллергия грозит любителям фастфуда из-за накопления в организме большого количества конечных продуктов гликирования.

Кроме того, пристрастие к такой еде в будущем способствует развитию астмы, а в пожилом возрасте — болезни Альцгеймера.