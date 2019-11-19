ИА «Ореанда-Новости». Учёные рассказали, что растительное масло несёт в себе серьезную угрозу для здоровья, пишет Planet today.



Так, эксперты напоминают, что растительное масло делается из разных семян, поэтому у некоторых может развиться аллергия.



Ещё одна опасность этого продукта — это распространенные способы производства растительного масла, подразумевающие использование пестицидов и других вредных химических веществ.



Учёные отмечают, что для обработки культур, которые идут на изготовление масла, используются токсичные пестициды. Они также попадают в готовый продукт. Кроме того, растительное масло, чтобы оно быстро не портилось, гидрируют, а это насыщает его вредными трансжирами.