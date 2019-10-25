ИА «Ореанда-Новости». Эксперты рассказали, почему лимон надо употреблять как можно чаще, пишет «МедикФорум».



Учёные отметили, что лимон часто недооценивают. Этот фрукт полезен для сердца и может выступать для профилактики онкологии. Эксперты отметили, что лимон способствует лучшей абсорбции железа.



Витамин С поднимает кислотность и увеличивает объём мочи, снижая тем самым вероятность мочекаменной болезни. Эксперты полагают, что половина чашки лимонного сока может предотвратить возникновение камней в почках.