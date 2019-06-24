ИА «Ореанда-Новости». Голландский этномолог Йуп ван Лун из Вагенингенского университета рассказал, как комары выбирают себе «жертву».



Оказалось, комар будет выбирать, ориентируясь по неуловимому для человека лёгкому запаху углекислого газа. Оказавшись среди людей, насекомое будет выбирать, кого укусить, основываясь более чем на 300 компонентах его «запаха».



Учёный рассказал, что на коже человека очень много микробов, а комары выбирают тех, у кого состав кожных бактерий является более однородным. Специалист подчёркивает, что человек не особо может управлять составом бактерий на коже, поэтому защититься от комаров сложно. Однако, по словам Йупа ван Луна, комаров привлекает чёрный цвет, поэтому можно выбирать светлую одежду.

