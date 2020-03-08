Глобальный план по спасению природы может причинить вред живым существам, говорят учёные.

Новая десятилетняя стратегия по защите живых существ от вымирания должна быть осуществляться в отношении генофондов всего живого на Земле, считают эксперты. В программе действий нужно учитывать генетическое разнообразие всех видов, обеспечивать комфортные условия развития и проживания для всех, а не только тех, которые считаются ценными для человека.

Новые цели будут согласованы на Всемирной Октябрьской Конвенции о биологическом разнообразии.

Первый проект плана сохранения биоразнообразия был опубликованн в январе этого года. Но 20 международных исследователей в письме в журнал Science заявили, что он не представляет достаточно проработанную стратегию защиты генетики диких животных и растений. План необходимо корректировать и дополнять.

Профессор Майкл Бруфорд из Кардиффского университета, Великобритания, уверен, что предыдущая цель защитников должна быть изменена. Дейссвия необходимо предпринимать не только в отношении домашних животных и растений, их диких родственников и некоторых других видов, считающихся важными по культурным или экономическим причинам. «Сфера действия генетической мишени должна учитывать всю генетику жизни на земле - вся жизнь имеет ДНК или РНК».