ИА «Ореанда-Новости». Американские специалисты рассказали, чем полезно прерывистое голодание.

Учёные из Университета Джонса Хопкинса и Национального института старения США опубликовали обзоры исследований. Они рассказали, как на человеческий организм влияет прерывистое голодание. Результаты исследования опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine.

По мнению учёных, данный режим питания помогает развивать чувствительность к инсулину и предотвращает диабет второго типа, улучшает когнитивные функции, защищает от неврологических заболеваний, понижает кровяное давление и в целом продлевает жизнь. К этим выводам специалистов подтолкнули многочисленные исследования на животных и людях.

Прерывистое голодание – режим питания, который предполагает частичное ограничение времени приёма пищи. Например, не устраивать перекусы или полноценные приёмы с 8 до 14 часов. Также это могут быть разгрузочные дни, которые можно устроить два раза в неделю.