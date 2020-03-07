ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Гарвардского университета выяснили, сколько яиц можно есть без вреда для здоровья, пишет «МК».



Учёные провели исследование, в котором приняли участие 200 тысяч человек. Эксперимент продолжался 34 года.



Так, специалисты хотели выяснить, имеется ли связь между потреблением яиц и риском развития заболеваний сердца. Так, оказалось, что одно куриное яйцо в день не несёт никакой опасности. Кроме того, учёные отметили, что можно съедать на завтрак и два яйца, но делать это следует не чаще двух-трёх раз в неделю.



Кроме того, выяснилось, что яйца способны эффективно заменять цельное молоко и красное мясо, которые имеют больше сказываются на риске развития сердечно-сосудистых заболеваний. Яйца в целом полезны, а содержащийся в них холестерин имеет другое происхождение, нежели «опасный» холестерин.