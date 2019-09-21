ИА «Ореанда-Новости». Учёные из университета Лойола в Чикаго утверждают, что люди продолжают верить в некоторые мифы о похмельном синдроме, пишет «Медикфорум».



Так, учёные отмечают, что всё ещё принято считать, что выпить утром после застолья нужно для того, чтобы избавиться от головной боли. Однако эффект от этого будет только кратковременный, а вот печень пострадает.



Кроме того, миф о том, что надо с алкоголем есть хлеб, который якобы впитает в себя спиртное как губка, не соответствует реальности. Выпечка быстро переваривается, поэтому на действии алкоголя никак не скажется.



Кроме того, в случае сильного похмелья не является лучшим средством и сон. Лучше всего человеку быстро дышать и двигаться, а для ускорения вывода спиртного из организма рекомендуется обильное питьё.