ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Университета штата Пенсильвания заявили, что картофель, который многие считают вредным, улучшает состояние здоровья, пишут «Известия».



Так, учёные провели опыт: они взяли две группы людей, первая из которых в течение месяца ела гарнир из очищенных зёрен, включая рис, а другая — картофель, приготовленный на пару или запеченный.



После исследования у участников эксперимента замерили маркеры кардиометаболического риска, в частности, был измерен уровень глюкозы в плазме крови, холестерин, сывороточный инсулин и артериальное давление. Оказалось, что у тех, кто ел картошку, показатели были в целом лучше, чем у группы, которая употребляла крупы.