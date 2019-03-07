ИА «Ореанда-Новости» Учёным удалось остановить развитие Альцгеймера у мышей, генетически предрасположенных болезни, при помощи экстракта чая и моркови. Результаты исследователей опубликованы в журнале Journal of Biological Chemistry.

Как рассказал Терренс Таун из университета Сайтамы (Япония), за три месяца его команде удалось стабилизировать работу памяти у грызунов. Таким образом, по словам исследователя, пациентам с Альцгеймером можно уже сейчас поменять своё питание, чтобы улучшить своё состояние, а не ждать десяток лет пока появится первые препараты от этой болезни.

Альцгеймер, как полагают учёные, возникает из-за накопления внутри нейронов белка бета-амилоида, который образуется из частей другого белка - APP, участвующего в восстановлении поврежденных нейронов и формировании связей между ними. В результате нарушений в процессе переработки молекул этого белка появляются бляшки бета-амилоида, а нервные клетки уничтожаются.

Таун и другие исследователи в течение нескольких лет изучают, как на процесс формирования бляшек влияют различные вещества и фитогормоны, содержащиеся в растениях.

Учёные сосредоточились на изучении молекул, взаимодействующих с тремя основными белками, которые отвечают за «нарезку» молекул APP.В тех нейронах, где преобладает альфа-секретаза не накапливаются амилоидные бляшки. Учёные стремились найти вещество, которое будет стимулировать альфа-секретаза.

Такие свойства были выявлены у вещества EGCG, которое преобладает в зелёном чае, а также в моркови, апельсинах и других плодах.Команда учёных протестировала это вещество на мышах, которые имели предрасположенность к болезни Альцгеймера.

Эксперимент показал, что в совокупности экстракты чая и моркови оказали значительное положительное влияние на организм грызунов.

Спустя три месяца, после того, как мыши были переведены на диету с высоким содержанием феруловой кислоты и EGCG, концентрация амилоидных бляшек в мозге мышей снизилась примерно в 2-2,5 раза, а когнитивные способности животных улучшились. Конкретно, память мышей стала такой же хорошей, как и у здоровых зверьков их возраста. Также у них почти в полтора раза улучшилась способность запоминать новые объекты и вспоминать забытое.

Учёные уверяют, что таким образом, растительные экстракты можно использовать для успешного противодействия Альцгеймеру, к тому же они являются максимально безопасными для человека.