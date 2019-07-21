 ИА «Ореанда-Новости». Китайские и британские учёные обнаружили неизвестные ранее фазы объединения воды с гелием.  Результаты исследований описаны в журнале "Физика природы".

  В суперионных фазах соединения воды с гелием свойства жидких и твердых материалов одновременно фиксируются.  То есть вещество сохраняет свою структуру и стабильность при высоком давлении.  Учёные выбрали именно гелий для исследований, так как он является одним из наиболее распространенных химических элементов во Вселенной.

  Суперионное состояние характеризуется проникновением ионов атомов, составляющих молекулу, в кристаллическую структуру вещества.  Типичным примером суперионного вещества является так называемый лёд 18.