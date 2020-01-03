ИА «Ореанда-Новости». Российские учёные рассказали о новом способе, который поможет продлить срок хранения еды.

По словам учёных из Бийского технологического института Алтайского государственного технического университета, им удалось разработать новую натуральную добавку. Этот безвредный консервант поможет продлить срок хранения еды.

Как рассказал «Российской газете» заместитель директора по науке Бийского института АлтГТУ Владимир Хмелёв, этот уникальный консервант является абсолютно безвредной добавкой, особенно, если учитывать ныннешнее качество дешёвых синтетических консервантов. Он сможет продлить срок хранения продуктов и не испортить их качества.

Для того чтобы создать данный консервант учёные прибегли к облепиховому шроту. Они утилизировали его, ускорили реакции в живых клетках и получили полифенолы. Именно полифенолы не позволяют вредным бактериям развиваться в продуктах.