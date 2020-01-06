06.01.2020, 23:50
Учёные озвучили причину популярности фастфуда
ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Индийского института менеджмент озвучили причину особой популярности фастфуда. По их мнению - это примерная активность жизни и днём, и ночью.
Научными сотрудниками было проведено исследование, в котором рассматривалась зависимость активных людей в высококалорийной пище. Учёные провели два эксперимента, в которых первой группе людей предлагалось вычеркнуть все буквы «е» из отрывка текста за 1 минуту, когда отсчёт вёлся с 1 секунды, а второй группе людей - аналогичное задание, но отсчёт начинался с 60 секунд. После этого у каждого испытуемого спрашивали, какую еду он хотел бы сейчас съесть. Выяснилось, что люди, которые участвовали в задании во втором эксперименте, предпочитали высококалорийную еду. Связано это с тем, что люди, у которых отсчёт времени начинался в обратном порядке, испытывали дополнительную тревогу.
Учёные сделали вывод, что те люди, которые ведут круглосуточный образ жизни подсознательно испытывают ощущение тревоги, что время истекает. А, следовательно, их организм требует много энергии, которую можно восполнить с помощью высококалорийной еды.
Научными сотрудниками было проведено исследование, в котором рассматривалась зависимость активных людей в высококалорийной пище. Учёные провели два эксперимента, в которых первой группе людей предлагалось вычеркнуть все буквы «е» из отрывка текста за 1 минуту, когда отсчёт вёлся с 1 секунды, а второй группе людей - аналогичное задание, но отсчёт начинался с 60 секунд. После этого у каждого испытуемого спрашивали, какую еду он хотел бы сейчас съесть. Выяснилось, что люди, которые участвовали в задании во втором эксперименте, предпочитали высококалорийную еду. Связано это с тем, что люди, у которых отсчёт времени начинался в обратном порядке, испытывали дополнительную тревогу.
Учёные сделали вывод, что те люди, которые ведут круглосуточный образ жизни подсознательно испытывают ощущение тревоги, что время истекает. А, следовательно, их организм требует много энергии, которую можно восполнить с помощью высококалорийной еды.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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