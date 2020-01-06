



Научными сотрудниками было проведено исследование, в котором рассматривалась зависимость активных людей в высококалорийной пище. Учёные провели два эксперимента, в которых первой группе людей предлагалось вычеркнуть все буквы «е» из отрывка текста за 1 минуту, когда отсчёт вёлся с 1 секунды, а второй группе людей - аналогичное задание, но отсчёт начинался с 60 секунд. После этого у каждого испытуемого спрашивали, какую еду он хотел бы сейчас съесть. Выяснилось, что люди, которые участвовали в задании во втором эксперименте, предпочитали высококалорийную еду. Связано это с тем, что люди, у которых отсчёт времени начинался в обратном порядке, испытывали дополнительную тревогу.