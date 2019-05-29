Учёные поделились простыми методиками улучшения памяти
Эффективным методом является припоминание, пишет Хроника.info. Так, можно создать карточки, на которых следует отмечать символом важное событие. На неделю или две карточку нужно отложить, а затем с помощью напоминания, например на смартфоне, достать и попытаться вспомнить с чем связан указанный символ. Это упражнение способствует укреплению проводящих нейронных связей.
Также важно сравнивать новую и старую информацию и поэтапно восстанавливать цепь прошедших событий. Согласно исследованиям учёных, анализ прошедшего дня способен увеличить продуктивность на 30%. Для улучшения памяти полезным будет анализ знаний и опыта. Это поможет отсеять ложные воспоминания, которые иногда могут возникать.
Учёные также назвали три продукта для улучшения памяти. Оливковое масло, куриные яйца и грецкие орехи благотворно влияют на способности человека запоминать необходимую информацию. Об этом сообщил телеканал «Звезда». Масло поддерживает память и замедляет старение мозга, в яйцах достаточно витаминов групп B и D, которые необходимы для поддержания памяти в хорошем состоянии, а орехи благотворно влияют на сосуды и артерии.
Накануне также сообщалось, что биогеронтолог, доктор биологических наук, профессор Алексей Москалев сравнил пользу от употребления в пищу оливкового и подсолнечного масла и пришёл к выводу, что первое продливает жизнь за счёт содержания в них мононасыщенных жиров.
Комментарии