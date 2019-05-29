ИА «Ореанда-Новости» . Память человека напрямую связана с его способностью к обучению. Однако со временем когнитивные функции могут ослабевать. Специалисты перечислили несколько простых способов для улучшения памяти.

Эффективным методом является припоминание, пишет Хроника.info. Так, можно создать карточки, на которых следует отмечать символом важное событие. На неделю или две карточку нужно отложить, а затем с помощью напоминания, например на смартфоне, достать и попытаться вспомнить с чем связан указанный символ. Это упражнение способствует укреплению проводящих нейронных связей.

Также важно сравнивать новую и старую информацию и поэтапно восстанавливать цепь прошедших событий. Согласно исследованиям учёных, анализ прошедшего дня способен увеличить продуктивность на 30%. Для улучшения памяти полезным будет анализ знаний и опыта. Это поможет отсеять ложные воспоминания, которые иногда могут возникать.

Учёные также назвали три продукта для улучшения памяти. Оливковое масло, куриные яйца и грецкие орехи благотворно влияют на способности человека запоминать необходимую информацию. Об этом сообщил телеканал «Звезда». Масло поддерживает память и замедляет старение мозга, в яйцах достаточно витаминов групп B и D, которые необходимы для поддержания памяти в хорошем состоянии, а орехи благотворно влияют на сосуды и артерии.

Накануне также сообщалось, что биогеронтолог, доктор биологических наук, профессор Алексей Москалев сравнил пользу от употребления в пищу оливкового и подсолнечного масла и пришёл к выводу, что первое продливает жизнь за счёт содержания в них мононасыщенных жиров.