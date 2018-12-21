ИА «Ореанда-Новости». Европейское космическое агентство опубликовало сенсационный снимок, полученный в результате работы зонда на орбите Марса. В области северного полярного круга Марса обнаружен огромный ледник, напоминающий озеро, сообщает ИА Regnum.

Зонд Mars Express на орбите красной планеты прислал чёткие снимки «замёрзшего озера» - результат его работы опубликован на сайте Европейского космического агентства (ЕКА). Огромные залежи льда обнаружены в кратере Королёва, который находится в окрестностях северного полярного круга планеты. Учёные шутливо назвали это явление «зимней сказкой», говоря, что зонд Mars Express «готовится к праздникам».

Зонд «Марс-Экспресс» заснял кратер Королёва, заполненный большим количеством льда, и эти залежи - одни из крупнейших на Марсе. Ледник занимает почти всю площадь 82-километрового кратера. Снимок был сделан стереокамерой высокого разрешения. Он «собран» из пяти «полос», каждая из которых получена при движении зонда по определённой траектории. Кратер показан в перспективе, контекстном и топографическом виде, что позволило исследователям получить более полное представление о местности вокруг кратера Королёва и о нём самом. На сайте ЕКА отмечается, что учёным удалось определить толщину льда в его центре - она составляет примерно 1,8 км.

В апреле 2018 года российско-европейский орбитальный модуль «ЭкзоМарс - 2016», оснащённый камерой сверхвысокого разрешения CaSSIS, впервые передал на Землю фото поверхности Марса, на которых учёные разглядели кромку льда на кратере Королёва.

Проблема существования воды на Марсе до сих пор остаётся нерешённой. Исследователи считают, что некогда на планете были большие запасы воды, но они испарились в космос, а некоторая их часть остаётся в виде подземных залежей и ледовых «шапок» на полюсах.

Mars Express - автоматическая межпланетная станция, запущенная с Байконура 2 июня 2003 года и вышедшая на орбиту Марса в декабре того же года. С тех пор аппарат находится на орбите красной планеты, собирая данные о ней и её спутниках.