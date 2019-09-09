Учёные считают, что процесс так называемого конца света уже запущен в наше время.

Авторами научной гипотезы выступили группа учёных международного уровня. По их мнению, Солнце начнёт остывать и с течением времени превратиться в своего рода Луну. Для этого самой близкой в Земле звезде потребуется порядка пяти миллиардов лет. Исследователи отмечают, что процесс остывания Солнца происходит уже в настоящий момент. Доказательством этого тезиса служит тот факт, что на Солнце зафиксирована активность вспышек, имеющая аномальный характер своего происхождения. Все эти процессы в будущем могут привести к тому, что может произойти к катастрофе, ведущей к гибели всего живого на нашей планете. Кроме того, могут возникнуть сбои в функционировании энергетических систем.

Солнце бесповоротно движется в сторону гибели своего существования. Причина заключается в том, что своеобразное «топливо» на этой звезде рано или поздно закончится, а это значит, что термоядерная реакция здесь происходить уже не будет. Таким образом, Солнце станет холодным белым карликом. Что касается временных рамок, то светило полностью остынет через несколько десятков миллиардов лет. После его полного остывания жизнь на планете Земля исчезнет, заключили специалисты.

Таким образом, исходя из прогнозов учёных, у человечества есть в запасе ещё порядка пятнадцати тысяч лет, чтобы подготовиться к концу света. Одним из вариантов спасения является поиск новой звёздной системы, которая была бы пригодна для жизни.