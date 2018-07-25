По словам исследователей, кислотность океана в скором времени составит 7,8 вместо 8,1, которая зафиксирована на сегодняшний день. Данный показатель определяется уровнем pH в обратно пропорциональной зависимости. Чем ниже уровень pH, тем выше кислотность изучаемой жидкости. Таких глобальных изменений не происходило со времен среднего миоцена, который охватывает промежуток времени около 11-16 миллионов лет назад.

По словам ученных, на сегодняшний день уровень pH в водах Мирового океана значительно повышен из-за высокой доли растворения углекислого газа из атмосферы. Все это происходит из-за заводов, относящихся к нефтегазовой промышленности, отходы которых, в конечном итоге оказываются в водах Мирового океана. Мало того, что нефтепродукты препятствуют растворению кислорода в воде, так еще и изменяют характеристики жидкости. В связи с этим, возникает опасность для жизни морских обитателей, которые не могут жить в воде с повышенной кислотностью. Это приведет к уничтожению тысяч видов животных и растений, обитающих на разных глубинах Мирового океана.

Как сообщается, исследования проводились с помощью животных, имеющих на своих раковинах различные окаменелости. Они более других чувствительны к изменению кислотности жидкости, тем самым могут служить определенным индикатором для фиксирования перемен параметров вод Мирового океана.

Результаты проведенных исследований, а также предсказания для будущих периодов были опубликованы в издании «Earth and Planetary Science Letters».

По словам Керри Лир, участника проведенного исследования, на сегодняшний день показатели кислотности уже приблизились к тем, что были присущи периода, который был 2 миллиона лет назад. Тем не менее, к 2100 году ситуация усугубится и сравнится по показателям со средним миоценом, который отличался более высокой средней температурой. Разница с показателями 21 века составляет около трех градусов.

Ученые призывают мировое сообщество объединиться в борьбе за спасение вод Мирового океана. Соглашение по урегулированию выбросы промышленных отходов, а также по исследованию влияния на воды иных факторов уже было подписано многими государствами. Но действовать данный договор начнет только с 2020 года.