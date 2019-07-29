ИА «Ореанда-Новости». Осенью в Соединенных Штатах Америки начнётся первое исследование использования технологии модификации ДНК с помощью технологии CRISPR в организме человека, пишет MedicalXpress.

Учёные намерены использовать технологию CRISPR, чтобы восстановить зрение людей, страдающих наследственной слепотой. Amaberus Leber остаётся наиболее распространенной причиной плохого зрения у детей, и его распространенность составляет около 2-3 случаев на каждые 100 тысяч человек.

Благодаря генной терапии компании Luxturna, которая уже существует на рынке, учёные знают, что введение замещающего гена в клетки сетчатки может вылечить это заболевание. CRISPR будет работать таким же образом, принося новый генетический материал в глаза, предоставляя исследователям возможность выполнить более простую операцию в организме человека, прежде чем перейти к более сложным заболеваниям, таким как рак.