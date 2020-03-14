ИА «Ореанда-Новости» . Исследователи из американского института пришли к выводу о том, что грядущие аномальная жара, влажность, тепловой стресс и парниковые газы негативно скажутся на регионах планеты, где проживает 1,2 миллиарда человек. Об этом сообщает издание «Phys.org».

Учёные выяснили, что при повышении общей температуры на Земле примерно на 1,5 градуса могут пострадать около 500 миллионов человек. Если глобальная температура поднимется на 2 градуса, то под угрозой будут ещё 800 миллионов, а при повышении показателя на 3 градуса перегреву и тепловому стрессу будут подвержены примерно 1,2 миллиарда человек. При этом уточняется, что показатель уже находится на отметке на 1,2 градуса выше относительно доиндустриальной эпохи.

До этого исследователи из России провели опрос, согласно которому более 50% населения государства считает экстремальную жару и глобальное потепление крайне серьёзными проблемами современного мира. При этом россияне отказываются или не готовы платить за экологичные и энергоэффективные источники энергии и технологии.