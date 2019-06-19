ИА «Ореанда-Новости». Учёные Новозеландского национального института исследований воды и атмосферы в Веллингтоне зафиксировали ускоренный рост содержания метана в атмосфере Земли. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

По данным Агентства по охране окружающей среды США, в течение 100-летнего периода одна молекула метана оказывает в 28-36 раз больший парниковый эффект, чем молекула углекислого газа. С 2006-го по 2017 год концентрация метана в атмосфере возросла с 1775 до 1850 частей на миллиард, несмотря на то, что этот газ разлагается быстрее диоксида углерода. По мнению учёных, даже если выбросы углекислого газа значительно сократятся в рамках достижения целей Парижского соглашения, рост концентрации метана скомпенсирует это снижение.

Исследователи пока не знают точно, почему содержание метана повышается. Ряд учёных полагает, что основной вклад делает животноводство, поскольку скот выделяет газ при переваривании пищи. Другим фактором может быть увеличение объёмов сжигаемого ископаемого топлива. Повышение температуры в результате глобального потепления, вероятно, спровоцирует выбросы метана из водно-болотных угодий, а изменения в атмосфере замедлят скорость разрушения парникового газа.

Согласно Парижскому соглашению 2015 года, рост глобальной средней температуры должен быть ограничен 1,5 градуса Цельсия для предотвращения катастрофического сценария изменения климата, включающего значительное увеличение частоты стихийных бедствий, экстремальных осадков и повышение уровня моря. Однако различные группы учёных уже приходят к выводу о неизбежном превышении допустимых объёмов выбросов парниковых газов. Некоторые климатологи называют Парижское соглашение «мошенническим», поскольку оно не требует от стран-участниц неукоснительного соблюдения мер по снижению выбросов.