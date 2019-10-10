Результаты эксперимента учёные опубликовали в одном из научных изданий.

До открытия, сделанного финскими исследователями, долгое время считалось, что причина преждевременного старения в митохондриях. В ДНК митохондрий процессы мутации происходят значительно активнее обычного. В результате клетки организма испытывают дефицит энергии и функционируют они со значительным замедлением. Эта теория главенствовала в научных кругах с 1966 года. Однако финским учёным удалось установить, что никакой прямой связи между митохондриями и процессами старения нет. Этот процесс происходит благодаря тому, что митохондрии забирают значительную часть нуклеотидов с целью восстановления мутаций.

В случае, когда объёма нуклеотидов начинает не хватать митохондриям, деление клеток значительно затормаживается, что и приводит в конечном результате к преждевременному старению. В данном случае, эти процессы зафиксированы у подопытных мышей. Исследование финских учёных было опубликовано одним из крупнейших научных изданий под названием «Nature Metabolism». Таким образом, исследователям удалось опровергнуть теорию, распространённую со второй половины 60-х годов прошлого века.

Напомним, что международная группа учёных, включающая в себя норвежских и британских специалистов, ранее открыла сочетание генов, ответственных за процессы старения в организме человека. Учёные назвали это сочетание «геномом Питера Пена». Наличие этого генома и его корректная работа в организме помогает людям выглядеть гораздо моложе своих лет.