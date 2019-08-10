ИА «Ореанда-Новости» Исследователи открыли простые способы дожить до преклонного возраста и превосходно себя чувствовать.

Важным фактором является способность планировать задачи, а также не нервничать по пустякам и спокойно воспринимать неудачи.

Любители шопинга наверняка обрадуются, узнав, что походы по магазинам прибавляют несколько лет жизни. Кроме того, полезно караоке: пение помогает держать в тонусе дыхательные органы.

Что касается пищи, то учёные рекомендуют щедро добавлять в свои блюда карри. Эта приправа поможет защитить себя от онкологии, а также помогает отсрочить наступление старческого слабоумия.