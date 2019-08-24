ИА «Ореанда-Новости». Немецкие учёные из Центра Гельмгольца смогли раскрыть секрет древнеегипетского папируса. Благодаря современным технологиям они расшифровывают невидимые знаки, публикуя результаты работы в специализированных изданиях.

Папирус - это очень хрупкий артефакт, который может развалиться в любой момент, в связи с чем учёным пришлось с осторожностью изучать папирус. Представители Центра Гельмгольца применили рентгеновскую флуоресценцию к работе. Древние египетские рукописи использовали уголь, ртуть, свинец и другие элементы для цветного письма.

На глазах у учёных был артефакт, который был обнаружен почти столетие назад. Первоначально предполагалось, что папирус не содержит каких-либо надписей, но, тщательно осмотрев, эксперты рассмотрели четкие, читаемые символы.