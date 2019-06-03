03.06.2019, 19:57
Учёные рассказали, чем опасно увлечение смартфонами
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты выяснили, что чрезмерное увлечение гаджетами может привести к серьёзным проблемам.
Так, могут возникнуть проблемы с суставами и позвоночником, так как наклоны головы увеличивают нагрузку на шею.
Кроме того, от постоянного свечения и мерцания экрана развивается синдром сухого глаза. Также снижается уровень мелатонина в организме, что способствует бессоннице. Падает и концентрация внимания: люди сосредотачиваются на услышанном в три раза меньше.
Так, могут возникнуть проблемы с суставами и позвоночником, так как наклоны головы увеличивают нагрузку на шею.
Кроме того, от постоянного свечения и мерцания экрана развивается синдром сухого глаза. Также снижается уровень мелатонина в организме, что способствует бессоннице. Падает и концентрация внимания: люди сосредотачиваются на услышанном в три раза меньше.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии