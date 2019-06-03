Так, могут возникнуть проблемы с суставами и позвоночником, так как наклоны головы увеличивают нагрузку на шею.Кроме того, от постоянного свечения и мерцания экрана развивается синдром сухого глаза. Также снижается уровень мелатонина в организме, что способствует бессоннице. Падает и концентрация внимания: люди сосредотачиваются на услышанном в три раза меньше.