12.06.2019, 16:06
Учёные рассказали, чем вреден кофе
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты заявили, что от утреннего кофе может развиться зависимость не хуже, чем от никотина.
В пользу этого вывода говорит и статистика: больше половины тех, кто привык начинать день с кофе, при вынужденном отказе переживается синдром отмены. У людей появляется вялость, раздражительность и головные боли.
Отмечается также, что в России кофе стали пить больше, чем раньше. Так, в прошлом и этом году в каждый третий заказ фастфуда в России входил кофе. Этот напиток опередил по популярности соки и воду.
В пользу этого вывода говорит и статистика: больше половины тех, кто привык начинать день с кофе, при вынужденном отказе переживается синдром отмены. У людей появляется вялость, раздражительность и головные боли.
Отмечается также, что в России кофе стали пить больше, чем раньше. Так, в прошлом и этом году в каждый третий заказ фастфуда в России входил кофе. Этот напиток опередил по популярности соки и воду.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии