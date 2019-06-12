В пользу этого вывода говорит и статистика: больше половины тех, кто привык начинать день с кофе, при вынужденном отказе переживается синдром отмены. У людей появляется вялость, раздражительность и головные боли.Отмечается также, что в России кофе стали пить больше, чем раньше. Так, в прошлом и этом году в каждый третий заказ фастфуда в России входил кофе. Этот напиток опередил по популярности соки и воду.