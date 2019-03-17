, которая может длиться до трёх месяцев. Как отмечают врачи, этот показатель в ближайшее время возрастёт, при этом бессонница всё чаще встречается у людей более молодого возраста.

Как отмечают учёные из Американской академия медицины сна, люди, страдающие бессонницей, в течение дня испытывают избыточную сонливость, и это является не просто попыткой компенсировать недостаток сна, а свидетельствует о функциональных отклонениях в работе головного мозга. Из-за этого, люди, не спящие ночью, испытывают проблемы с памятью и концентрацией внимания. Кроме этого, бессонница может привести к возникновению целого ряда заболеваний.

Нидерландские учёные провели исследование, в рамках которого проанализировали данные 1,3 миллиона человек, 30% которых страдают нарушениями сна. Исследователи выявили на 202 участках генома 956 генов, которые вероятно причастны к бессоннице. От этих генов зависит регуляция локомоторной активности, а также работа нейронов некоторых областей головного мозга, включая гипоталамус, полосатое тело и ограду.

Как правило, причин нарушения сна существует несколько, например, бессонница может развиться, когда человек всю неделю встаёт рано, а в выходные пытается отоспаться, в результате чего в воскресенье он ложиться спать поздно, а на следующий день не высыпается.

Также, зачастую, человек не может уснуть из-за кофеинсодержащих продуктов, алкоголя и курения. Поэтому перед сном лучше отказаться от употребления таких продуктов.

В число факторов, провоцирующих бессонницу, входят также: интенсивность работы, перемещение между часовыми поясами, чрезмерная освещённость помещения. Сон при ярком свете препятствует выработке мелатонина – «гормона ночи».

Чтобы избежать бессонницы учёные советуют выключить все источники света, а если это невозможно, то использовать маску для сна или повесить на окна плотные шторы. Также необходимо знать и соблюдать свою норму сна, независимо от дня недели.

В вечерние часы лучше снизить физическую и умственную нагрузку. Кроме того, на сон влияет даже одежда, в которой человек спит. Эксперты советуют выбирать шерстяную пижаму, вместо хлопковой, так как в такой одежде человек засыпает на четыре минуты быстрее.