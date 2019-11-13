ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Германии обнаружили молекулярные механизмы, которые вредят организму во время курения электронных сигарет, пишет РИА Новости.



Так, по словам специалистов, даже недолгое использование электронных сигарет вызывает эндотелиальную дисфункцию, которая становится причиной многих сердечно-сосудистых заболеваний. Отмечается также, что от окислительного процесса повреждаются сосуды сердца, мозга и лёгких.



Учёные провели исследование, которое показало, что у тех, кто курил электронные сигареты, увеличивалась частота сокращений сердца, у артерий возрастала напряжённость, а внутренняя оболочка сосудов — эндотелий — переставала нормально работать.