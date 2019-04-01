Специалисты говорят, что всего 10 минут в день пожилые люди должны тратить на физическую активность, чтобы сохранить себе подвижность в старости.Врачи напоминают, что сегодня лечения от артрита нет. Болезнь возникает из-за того, что иммунная система атакует соединительные ткани в суставах, вследствие чего они воспаляются и разрушаются. Сегодня от этого заболевания страдают около 5% пожилых людей в мире.Учёные провели тесты и оказалось, что у тех пенсионеров, которые тратили на физические упражнения хотя бы 10 минут в день, вероятность развития тяжёлых форм артрита снижалась на 85%, а частота появления бытовых физических проблем упала на 45%.