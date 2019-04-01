01.04.2019, 11:58
Учёные рассказали, как избежать артрита в старости
ИА «Ореанда-Новости». Полчаса прогулок или лёгких упражнений в неделю будет достаточно, чтобы сократить шансы развития тяжёлых форм артрита в старости, об этом медики пишут в American Journal of Preventive Medicine.
Специалисты говорят, что всего 10 минут в день пожилые люди должны тратить на физическую активность, чтобы сохранить себе подвижность в старости.
Врачи напоминают, что сегодня лечения от артрита нет. Болезнь возникает из-за того, что иммунная система атакует соединительные ткани в суставах, вследствие чего они воспаляются и разрушаются. Сегодня от этого заболевания страдают около 5% пожилых людей в мире.
Учёные провели тесты и оказалось, что у тех пенсионеров, которые тратили на физические упражнения хотя бы 10 минут в день, вероятность развития тяжёлых форм артрита снижалась на 85%, а частота появления бытовых физических проблем упала на 45%.
Специалисты говорят, что всего 10 минут в день пожилые люди должны тратить на физическую активность, чтобы сохранить себе подвижность в старости.
Врачи напоминают, что сегодня лечения от артрита нет. Болезнь возникает из-за того, что иммунная система атакует соединительные ткани в суставах, вследствие чего они воспаляются и разрушаются. Сегодня от этого заболевания страдают около 5% пожилых людей в мире.
Учёные провели тесты и оказалось, что у тех пенсионеров, которые тратили на физические упражнения хотя бы 10 минут в день, вероятность развития тяжёлых форм артрита снижалась на 85%, а частота появления бытовых физических проблем упала на 45%.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии