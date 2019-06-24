ИА «Ореанда-Новости». Французские учёные выяснили, что полифенолсодержащий растительный экстракт отменяет негативные эффекты от употребления большого количества жиров и углеводов, пишет «Лента.ру».

Кроме того, этот экстракт может увеличить продолжительность жизни людей, которые страдают от лишнего веса.

Учёные провели опыты на мышах.  Животных кормили продуктами с высоким количеством жиров или сахарозы. В результате у мышей появилась гипергликемия, то есть повышенное содержание сахара в крови, а также увеличился объём жировой ткани. А вот средняя продолжительность жизни значительно сократилась - с 596 до 381 дня.

В другой части эксперимента мышам давали растительный экстракт, обогащенный полифенолами. Из-за него медленнее росла масса тела, а также уменьшался уровень холестерина. Кроме того, мыши стали дольше жить – с 381 дня до 681.