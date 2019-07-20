ИА «Ореанда-Новости». В Британии учёные выяснили, что каждый год на землю и тротуары выбрасывается около 4,5 миллионов окурков.



Исследователи бьют тревогу: окурки, как и пластик, сильно загрязняют природу и не дают растениям нормально расти. Так, учёные пришли к выводу, что окурки на почве снижают рост клевера на 27%. Кроме того, на 10% медленнее растёт обычная трава.



Если говорить о влиянии на рост растении в целом, то в среднем их рост из-за окурков замедляется на 10%. Стоит отметить, что фильтры сигарет изготавливают с использование волокон ацетилцеллюлозы, а они являются одним из разновидностей биопластика.