ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Британии утверждают, что можно снизить риск развития диабета при помощи сна, пишет издание «Актуальные новости».



Так, исследователи нашли связь между плохим сном и развитием диабета. Выяснилось, что это влияет удобство спального места. Учёные рекомендовали оборудовать кровать достаточного размера с подушками необходимой высоты.



Спать лучше при температуре 18 градусов, а перед сном проветривать помещение. Риск развития диабета повышается, если человек страдает от бессонницы, слишком долго спит или имеет прерывающийся сон.