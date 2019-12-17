ИА «Ореанда-Новости». Американские учёные объяснили, с помощью какой диеты можно предотвратить возникновение инсульта и защититься от заболеваний сердечно-сосудистой системы, пишет издание «Актуальные новости».



Так, эксперты рекомендуют отказаться от вредной еды, которая повышает уровень «плохого» холестерина и может навредить здоровью сердца и сосудов. Имеются в виду копчёные, жирные и жареные продукты. Прежде всего речь идёт о красном мясе – его учёные рекомендуют вообще убрать из меню.



Обязательно нужно есть здоровую пищу: овощи, фрукты, зелень, обезжиренные молочные продукты, рыбу, птицу и орехи.