ИА «Ореанда-Новости». Специалисты из Медицинской школы Университета Чжэцзяна в Ханчжоу провели исследование, которое помогло выявить эффективный способ лечения диабета, пишет «Версия-инфо».



В эксперименте приняли участие 1700 человек из 14 стран. Оказалось, что диабете помогают продукты, в которых много цинка. Это вещество есть в томатах, чесноке и свекле. Много цинка в семенах тыквы. Кроме того, много этого элемента в мясе, яйцах, сыре и зерновых.



Учёные разделили участников на две группы. Одним давали плацебо, а другим – цинк. Оказалось, что этот химический элемент действительно снижает уровень глюкозы в крови. Оказывается, дефицит цинка в организме вызывает нарушение секреции инсулина.