ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Белфаста утверждают, что кофе может в два раза уменьшить риск развития рака печени, пишет РИА Новости.



В исследовании приняли участие 472 тысяч человек. Свыше 75% из них регулярно пили кофе. Во время эксперимента у 3,5 тысячи человек нашли онкологию. Оказалось, что у тех, кто пил молотый или растворимый кофе, риск развития онкологии на 50% меньше по сравнению с другими.



Такое влияние кофе на организм объясняется наличием в нём большим количеством антиоксидантов и кофеина.