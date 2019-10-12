ИА «Ореанда-Новости». Американские учёные пришли к выводу, что скорость ходьбы человека напрямую связана с состоянием его здоровья, пишет «МК».



В эксперименте принимали участие несколько сотен жителей Новой Зеландии, за здоровьем которых наблюдали с трёхлетнего возраста. Учёные анализировали информацию о них в течение сорока лет.



Оказалось, что у тех, у кого в детстве зафиксировали не очень высокий коэффициент интеллекта, неважные способности к языкам и плохую моторику, была склонность к медленной ходьбе. Специалисты утверждают, что медленная ходьба может свидетельствовать о ранее старении мозга.



МРТ показало, что у тех, кто ходит медленно, объём головного мозга меньше. Кроме того, у таких людей меньше и плотность коры головного мозга. Отмечается также, что люди, у которых наблюдается склонность к медленной ходьбе, имели признаки болезни малых сосудов.