ИА «Ореанда-Новости». Специалисты заявили, что люди, которые страдают от лишнего веса, должны укреплять мышцы, а не сосредотачиваться на потере жира, пишет РИА Новости.



Учёные изучили 400 пар близнецов в возрасте от 22 до 45 лет. Оказалось, что состояние мышечной массы играет ключевую роль в похудении и помогает избежать повторного набора веса после окончании диеты.



Специалисты отметили, что недостаточное развитие мышц обусловлено теми же факторами, которые увеличивают риск развития диабета и болезней сердца. Получается, что укрепление мышц поможет не только снизить вес, но позаботиться о здоровье.